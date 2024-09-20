Суд арестовал на два месяца мужчину, стрелявшего в сотрудника подразделения СОБР в Тутаеве

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Суд арестовал мужчину, стрелявшего в сотрудника подразделения СОБР во время беспорядков в городе Тутаев Ярославской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ярославского областного суда.

Задержанный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Его приговорили к заключению под стражу на 2 месяца.

По версии следствия, вечером 18 сентября обвиняемый, желая скрыться от полиции, выстрелил из травматического пистолета в направлении сотрудника СОБР с расстояния около 5 метров.

Еще восемь человек из 21 задержанного в Тутаеве получили по семь суток административного ареста за неповиновение полиции, сообщает РИА Новости. Днем ранее 13 задержанным также назначили семь суток административного ареста.

Массовая драка в Тутаеве под Ярославлем произошла 18 сентября. Как сообщали некоторые СМИ, вооруженные люди приехали в парк из соседнего города Рыбинска, чтобы решить вопросы с местными жителями, в результате чего произошла драка со стрельбой.

Всего сотрудники правоохранительных органов задержали 21 человека и изъяли у них 7 единиц травматического оружия.