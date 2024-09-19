Причиной задержаний в Тутаеве Ярославской области стала драка

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Сотрудники подразделений ОМОН и СОБР задержали в Тутаеве Ярославской области несколько молодых людей, устроивших драку. Об этом сообщила пресс-служба администрации Тутаевского района, передает ТАСС.

"Уважаемые жители, по поводу инцидента в центральном парке. Молодые люди устроили драку. Все лица задержаны ОМОНом и СОБРом. Идет выяснение всех обстоятельств, ситуация под контролем МВД", – указано в сообщении.

Ранее представитель УМВД по региону сообщала, что сотрудниками уголовного розыска в Тутаеве проводятся оперативные мероприятия при содействии Росгвардии.

До этого Кузьминский районный суд арестовал тренера ММА Эраджа Мискиншоева до 3 ноября по факту драки на юго-востоке Москвы. Ему вменятся преступление, предусмотренное статьей "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".