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Новости

15 октября, 21:35

Происшествия

"Безопасный город": в Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей

"Безопасный город": в Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей

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В Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей. Полицейские потребовали остановиться авто, однако машина только увеличила скорость. После предупреждающего выстрела сотрудников гонщики открыли стрельбу. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам. В результате машина перевернулась.

Всего задержали шесть человек, трое из них оказались несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело. А началось все из-за мелочи – инспекторы заметили затонированные больше разрешенного передние стекла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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