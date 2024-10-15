"Безопасный город": в Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей

В Подольске произошла перестрелка между полицейскими и группой людей. Полицейские потребовали остановиться авто, однако машина только увеличила скорость. После предупреждающего выстрела сотрудников гонщики открыли стрельбу. Правоохранителям пришлось стрелять по колесам. В результате машина перевернулась.

Всего задержали шесть человек, трое из них оказались несовершеннолетними. Возбуждено уголовное дело. А началось все из-за мелочи – инспекторы заметили затонированные больше разрешенного передние стекла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.