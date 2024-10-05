Новости мира: наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 20 человек

Сильнейшее наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 20 человек и 40 пропали без вести. Ливни идут беспрерывно, реки выходят из берегов, разрушены дороги и мосты. Водой залило многие поселки и города

Киеву придется признать территориальные реалии, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он привел в пример опыт советско-финской войны, после которой Финляндия потеряла 10 процентов своей территории, но получила безопасную границу.

Кадры ударов Израиля по бункеру лидера "Хезболлы" появились в Сети. Их опубликовало иранское телевидение. Авиаудары по штабу Хасана Насруллы прогремели неделю назад. Ливанская организация подтвердила гибель своего лидера.

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