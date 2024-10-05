Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября, 17:30

Происшествия

Новости мира: наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 20 человек

Новости мира: наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 20 человек

Новости мира: католическая церковь в Канаде полностью выгорела

Новости мира: экс-генсек НАТО заявил, что Киеву придется признать территориальные реалии

Новости мира: "Хезболла" нанесла ракетный удар по скоплению израильских военных

Жителей подмосковного ЖК преследуют дикие кабаны

Новости регионов: первый снег выпал в Магаданской области

Новости регионов: сотрудники МЧС спасли парапланериста в Кабардино-Балкарии

"Безопасный город": промышленные альпинисты ограбили офис в Москве

"Безопасный город": россиянам рассказали о новых схемах кибермошенников

"Безопасный город": суд Москвы отправил под домашний арест блогеров Чекалиных

Сильнейшее наводнение в Боснии и Герцеговине унесло жизни как минимум 20 человек и 40 пропали без вести. Ливни идут беспрерывно, реки выходят из берегов, разрушены дороги и мосты. Водой залило многие поселки и города

Киеву придется признать территориальные реалии, заявил экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он привел в пример опыт советско-финской войны, после которой Финляндия потеряла 10 процентов своей территории, но получила безопасную границу.

Кадры ударов Израиля по бункеру лидера "Хезболлы" появились в Сети. Их опубликовало иранское телевидение. Авиаудары по штабу Хасана Насруллы прогремели неделю назад. Ливанская организация подтвердила гибель своего лидера.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомполитикавидеоЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика