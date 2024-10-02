02 октября, 19:45Безопасность
Телефонные мошенники стали предлагать москвичам бесплатную замену счетчиков воды
Телефонные мошенники придумали новые способы обмана москвичей. Так, они стали предлагать им бесплатную замену счетчиков воды. Об этом заявили в столичном центре правопорядка.
В Депздраве предупредили об опасности ложных сотрудников Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которые выманивают у своих жертв личные данные.
О том, как обезопасить себя и своих близких, – в эфире телеканала Москва 24.