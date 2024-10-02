Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 октября, 19:45

Безопасность

Телефонные мошенники стали предлагать москвичам бесплатную замену счетчиков воды

Телефонные мошенники стали предлагать москвичам бесплатную замену счетчиков воды

Телефонные мошенники разработали новые способы обмана москвичей

Мошенники стали звонить москвичам под видом специалистов ЕМИАС

"Безопасный город": москвичам рассказали о питбайкерах на дорогах столицы

"Техно": москвичам рассказали о новых видах мошеннических схем

Эксперт оценил потенциал новых механизмов борьбы с хищением средств мошенниками

"Техно": новые виды мошеннических схем появились в Москве

"Безопасный город": полицейский рейд против пьяных водителей прошел в Москве

Центробанк РФ ужесточил меры по борьбе с мошенниками

Ущерб от действий IT-злоумышленников в России превысил 116 млрд рублей в 2024 году

Телефонные мошенники придумали новые способы обмана москвичей. Так, они стали предлагать им бесплатную замену счетчиков воды. Об этом заявили в столичном центре правопорядка.

В Депздраве предупредили об опасности ложных сотрудников Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), которые выманивают у своих жертв личные данные.

О том, как обезопасить себя и своих близких, – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
безопасностьвидеоСветлана КлючниковаМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика