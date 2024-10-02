02 октября, 19:30Происшествия
СКР возбудил уголовное дело против создателей платежной системы и криптобиржи
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы и криптовалютной биржи. Только за прошлый год к ним в оборот поступило больше 112 миллиардов рублей.
По версии СКР, работники системы и биржи незаконно обменивали деньги, включая криптовалюту. Основными клиентами компании были киберприступники и хакеры, уверены в СК.
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