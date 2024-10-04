Daily Star: в Англии мужчина забрался в дом незнакомки, чтобы навести там порядок

Фото: depositphotos/luckybusiness

В Англии 36-летний Дамиан Войнилович забрался в дом незнакомой женщины и навел там порядок, пока ее не было, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на издание Daily Star.

По информации журналистов, в доме незнакомой женщины Войнилович развесил белье, убрал покупки в холодильник, заполнил кормушки для птиц, а также полил цветы и приготовил еду.

На незнакомого мужчину обратила внимание соседка, когда тот выходил во двор. Она решила позвонить хозяйке дома, после же вызвала полицию.

Войнилович был арестован и обвинен в краже со взломом. Следствию удалось выяснить, что это второй подобный эпизод взлома дома. В результате мужчину приговорили к 22 месяцам тюремного заключения.

Ранее пять вооруженных грабителей ворвалась в дом итальянского футболиста Роберто Баджо и ударили его рукояткой пистолета по голове. Преступники связали Баджо и его семью и закрыли в одной из комнат. Хозяин дома смог выбраться из комнаты примерно через 40 минут после ухода неизвестных. После этого футболист вызвал полицию, а его самого забрали в больницу.

