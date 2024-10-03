Пентагон: уничтожение Западом ракет РФ над Украиной было бы вовлечением США в конфликт

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Уничтожение западными вооруженными силами российских ракет над Украиной было бы вовлечением США в конфликт. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя возможность сбивать российские снаряды с территории Польши или Румынии.

"Мы считаем, что Украина может успешно защищаться от российских ударов", – цитирует ТАСС ее слова.

При этом Сингх подчеркнула, что США и дальше планирует обеспечивать необходимую Украине поддержку.

Как ранее писали СМИ, американский президент Джо Байден после выборов может разрешить Украине бить западным оружием вглубь территории России. При этом такими разговорами США лишь формализуют тот факт, что они уже давно принимают участие в конфликте, в свою очередь, сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Между тем представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Украина может наносить удары своим оружием вглубь России без разрешения США. Киев, по его мнению, имеет в распоряжении много собственных боевых комплексов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский заявил, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией страны. Он в очередной раз призвал предоставить Киеву "соответствующее оружие" и принять решение по ударам вглубь России.