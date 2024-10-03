Зеленский признался, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты

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Союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и БПЛА над территорией Украины. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский после встречи с новым генсеком НАТО Марком Рютте, трансляция пресс-конференции велась на сайте Альянса.

Зеленский также пожаловался, что страны Запада готовы помогать в защите воздушного пространства Израиля, но не Украины. Он в очередной раз призвал предоставить Киеву "соответствующее оружие" и принять решение по ударам вглубь России.

Ранее в Госдепе США заявили, что предложенный украинским лидером "план победы" предполагает действия третьих стран. Официальный представитель американского ведомства Мэттью Миллер сказал, что не будет рассказывать о подробностях плана, поскольку Вашингтон позволяет Киеву самому говорить о своих инициативах.

Также в офисе Зеленского сообщали, что украинцам полностью не покажут "план победы". Его "чувствительные" части останутся закрытыми.