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За созданием новой украинской баллистической ракеты стоят западные специалисты из структур НАТО, которые хотят легализовать удары по России, при этом формально оставшись в стороне, считает депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

По его словам, Украина сама по себе не способна к разработкам новых ракет.

"(Президенту Украины Владимиру. – Прим. ред.) Зеленскому впору не прятаться как крыса в подземных бункерах, прикрываясь мирным населением, а привинтить к ракете седло и навсегда улететь на Запад, оставив Украину в покое и избавив ее народ от всех бед и печальной участи", – цитирует парламентария РИА Новости.

Между тем Зеленский уже отмечал, что новая украинская баллистическая ракета прошла успешно летные испытания.

Некоторые зарубежные СМИ ранее сообщали, что Запад не впечатлился "планом победы" украинского лидера. Отмечалось, что в нем просто фигурируют переформулированные требования об увеличении поставок оружия украинским военнослужащим и о снятии ограничений на нанесение ударов западными ракетами по территории России.