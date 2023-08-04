Владельца заводов по производству водки Беспалова внесли в список террористов

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Росфинмониторинг внес в список причастных к экстремистской деятельности или терроризму совладельца ликеро-водочных заводов "Русский север" и "Родник и К" Александра Беспалова, сообщается на сайте ведомства.

В Едином государственном реестре (ЕГР) Беспалов числится как учредитель компаний "Русский север", "Родник и К" и "Стандарт качества". СМИ писали, что два первых имели связь с холдингом Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, обвиняемого в финансировании ВСУ с целью ведения террористической деятельности в России.

Ранее суд в Москве арестовал Александра Беспалова по делу о взяточничестве. Решение о его аресте было принято 16 июня. Сторона защиты бизнесмена подала апелляционную жалобу.

До этого Черняка объявили в России в розыск. Причиной стали его перечисления украинской армии более 500 миллионов рублей. Ему вменяют вину в спонсировании терроризма.

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