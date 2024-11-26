Ночь на 27 ноября в столице может стать самой морозной на неделе

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самой морозной ночью на текущей неделе, с 25 ноября по 1 декабря, может стать ночь на 27-е число, рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"На короткое время небо раскроет, и в первой половине ночи температура в городе понизится до минус 6–8 градусов, по области – до минус 9 градусов", – рассказала она в беседе с RT.

Уже днем в среду, 27 ноября, температура будет в районе минус 1–3 градусов, а по области – до минус 5. Атмосферное давление будет высоким, но ветер останется слабым. Ночью следующего дня ожидается снег, а днем он превратится в мокрый снег, так как в светлое время суток температура поднимется до 0 градусов.

Далее, до конца недели, минимальная температура в Москве будет в районе минус 2–0 градусов, а по области число достигнет минус 5 градусов. Днем в регионе будет около 0.

Календарное начало зимы в центральной РФ, по словам экспертов, будет мягким, без морозов. Однако высота сугробов начнет расти с 28-го числа, что позволит сохраниться выпавшему снегу до, как минимум, 5 декабря.

