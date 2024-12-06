Облачная погода и небольшой снег ожидаются в Москве 6 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Облачная погода и местами небольшой снег прогнозируется в Москве в пятницу, 6 декабря. На дорогах возможна гололедица, предупреждает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 4 до 6 градусов мороза, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов мороза.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура в Москве понизится до минус 5 градусов, по области – до минус 9 градусов.

Между тем сильный снегопад прогнозируется в Москве в субботу, 7 декабря. Минимальная температура воздуха при этом составит от минус 4 до минус 6 градусов, максимальная – от минус 1 до минус 3 градусов.

Кроме того, температуру в системе теплоснабжения Москвы повысили до 100 градусов впервые с начала сезона. Такие параметры соответствуют среднесуточным значениям в минус 5 градусов.