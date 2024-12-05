Синоптик Позднякова спрогнозировала снегопад в Москве 7 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сильный снегопад прогнозируется в Москве 7 декабря. Об этом рассказала специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова RT.

По словам синоптика, 6 декабря в столице будет облачно, местами прогнозируется снег. На следующий день температура в течение суток будет отрицательной. Минимальная температура воздуха составит от минус 4 до минус 6 градусов, максимальная – от минус 1 до минус 3 градусов, отметила Позднякова.

Кроме того, ночь на 8 декабря будет холодной – от минус 2 до минус 4 градусов, днем температура приблизится к нулю.

"Очередной атлантический циклон подсыплет нам снежка и вновь вернет погоду к оттепели. И оттепель у нас сохранится в начале следующей недели, поэтому призываю всех воспользоваться сегодня (5 декабря 2024 года. – Прим.ред.) солнечной погодой, довольно комфортно и не очень морозно, поэтому для прогулок великолепное время", – резюмировала собеседница издания.

Между тем 5 декабря стало самым холодным днем в столице с начала месяца и всей календарной зимы, подчеркнул синоптик Михаил Леус. В 08:00 температура в городе, согласно данным базовой метеостанции ВДНХ, опустилась до минус 6,1 градуса.

В ночь на 5 декабря в подмосковном Солнечногорске зафиксировали 10-градусные морозы. Самым холодным местом Московской области стали Черусти, где воздух охладился до минус 11,5 градуса.