Сильный снег и гололедица ожидаются в Москве вечером 7 декабря

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Сильный снег и гололедица прогнозируются в Москве с 16:00 7 декабря до 10:00 8 декабря. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

В связи с ожидаемой непогодой ведомство рекомендовало водителям транспорта снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, избегать внезапных маневров и оставлять свои автомобили вдали от деревьев.

Пешеходам посоветовали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, а также не оставлять детей без присмотра.

Синоптики предупреждали, что за выходные в Москве выпадет 30% от месячной нормы осадков. При этом до суточного рекорда 1988 года не хватит трех миллиметров. К понедельнику в городе появятся соответствующие норме декабря сугробы.

На фоне ожидающейся непогоды городские службы перешли в режим повышенной готовности. Аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов вышли на круглосуточное дежурство. В уборке осадков планируется задействовать роторную и прочую техники, а также средства малой механизации и бригады дворников. При этом коммунальные службы продолжат вести непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети.

