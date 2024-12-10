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10 декабря, 11:30

Общество

Предупреждение о гололедице будет действовать в Москве до вечера 10 декабря

Предупреждение о гололедице будет действовать в Москве до вечера 10 декабря

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Предупреждение о гололедице ввели в Москве до вечера вторника, 10 декабря. За трое суток в столице выпало порядка 46% месячной нормы осадков, а после небольшой оттепели снова пришли морозы.

По прогнозам синоптиков, днем 10 декабря столбики термометров в Москве зафиксируются на отметке минус 3 градусов. Погода будет облачной и пасмурной, не исключены небольшие локальные осадки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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