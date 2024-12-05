Терапевт Кондрахин: аромаингаляторы с маркетплейсов могут спровоцировать астму

Среди школьников набирают популярность аромаингаляторы, которые якобы помогают бороться со сном и взбодриться. Однако многие специалисты встревожены подобным трендом. Насколько опасны такие устройства, разбиралась Москва 24.

"Очень много людей с ингаляторами"

Фото: скриншот маркетплейса

Российские школьники начали массово скупать ароматические ингаляторы на маркетплейсах. Судя по описанию, устройство якобы облегчает симптомы простуды и позволяет избавиться от головных болей и сонливости. Кроме того, эфирные масла в его составе освежают и бодрят, утверждается в описании одного из товаров в Сети.

Дети используют ингаляторы даже на уроках и переменах, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Новое увлечение она сравнила с токсикоманией.



(школьников. – Прим. ред.) считают, что это альтернатива вейпам. При этом совершенно не задумываясь о здоровье, хотя эта штука не так безобидна, как может показаться. Врачи уже бьют тревогу.

Екатерина Мизулина глава Лиги безопасного интернета Многие из нихсчитают, что это альтернатива вейпам. При этом совершенно не задумываясь о здоровье, хотя эта штука не так безобидна, как может показаться. Врачи уже бьют тревогу.

Опасения у Мизулиной вызвал и тот факт, что продажа таких устройств никак не ограничена. В одном из опубликованных обращений к ней сказано, что зачастую дети покупают их, увидев ролик в соцсетях или следуя примеру одноклассников.

"В моей школе очень много людей с этими ингаляторами, и я не исключение! Видела сегодня мальчика с целой коллекцией этих "штук". <...> Там есть вкус с [известным энергетиком], и говорят, что его продают без паспорта, хотя написано 18+", – приводит сообщение одного из пользователей глава Лиги безопасного интернета.

Не лечит и калечит

Аромаингаляторы с маркетплейсов не обладают полезными свойствами, заявил Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, лечебные модели продаются исключительно через аптечные сети по рецепту.





Андрей Кондрахин врач-терапевт, кандидат медицинских наук Ароматические масла, которые есть в составе этих устройств, применяются в том числе в медицине, но вопрос в их качестве – разрешены ли они для дыхания и лечения. Это должно быть указано в описании товара, обязан быть соответствующий лейбл.

Зачастую жидкости из аромаингаляторов провоцируют аллергические реакции, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин. Причем риски особенно велики, когда продавцы не указывают состав товара.

"Все проявляется индивидуально, но вероятность аллергии есть у всех. Это может дать о себе знать в любой момент и в итоге привести к астме. Также есть вещества, которые могут остаться в легких, вызвать слипание альвеол и нарушить кислородный обмен", – указал специалист.

Более того, длительное использование аромаингаляторов приводит к развитию рака, предупредил в разговоре с "Газетой.ру" врач-педиатр, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.

"Большое количество аромаэфирных масел, ароматических углеводородов попадает в слизистую, все это попадает в организм. Все это для организма чужеродное. И в первую очередь это воздействует на состав иммунных клеточек. Большое количество сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть у нас есть клетка, которая должна разделиться на две одинаковых, и так наша слизистая организма обновляется", – объяснил эксперт.





Павел Бережанский врач-педиатр, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Когда поступает много сахара, много углеводов, клетка делится неправильно и может в этом месте, если поделилась неправильно, неправильный у нее ДНК, стать онкологической клеткой. Если таких клеток становится очень много, это, к сожалению, может в будущем привести к каким-то онкологическим, апластическим процессам.

Также эти ингаляторы не эффективны и с точки зрения борьбы с усталостью и сонливостью, объяснила телеканалу "360" член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко. При этом избыточное увлечение эфирными маслами может спровоцировать носовые кровотечения, подчеркнула специалист.

