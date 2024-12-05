Терапевт Кондрахин: аромаингаляторы с маркетплейсов могут спровоцировать астму

Среди школьников набирают популярность аромаингаляторы, которые якобы помогают бороться со сном и взбодриться. Однако многие специалисты встревожены подобным трендом. Насколько опасны такие устройства, разбиралась Москва 24.
"Очень много людей с ингаляторами"
Российские школьники начали массово скупать ароматические ингаляторы на маркетплейсах. Судя по описанию, устройство якобы облегчает симптомы простуды и позволяет избавиться от головных болей и сонливости. Кроме того, эфирные масла в его составе освежают и бодрят, утверждается в описании одного из товаров в Сети.
Дети используют ингаляторы даже на уроках и переменах, сообщила в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Новое увлечение она сравнила с токсикоманией.
Опасения у Мизулиной вызвал и тот факт, что продажа таких устройств никак не ограничена. В одном из опубликованных обращений к ней сказано, что зачастую дети покупают их, увидев ролик в соцсетях или следуя примеру одноклассников.
"В моей школе очень много людей с этими ингаляторами, и я не исключение! Видела сегодня мальчика с целой коллекцией этих "штук". <...> Там есть вкус с [известным энергетиком], и говорят, что его продают без паспорта, хотя написано 18+", – приводит сообщение одного из пользователей глава Лиги безопасного интернета.
Не лечит и калечит
Аромаингаляторы с маркетплейсов не обладают полезными свойствами, заявил Москве 24 врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, лечебные модели продаются исключительно через аптечные сети по рецепту.
Зачастую жидкости из аромаингаляторов провоцируют аллергические реакции, рассказал Москве 24 врач-терапевт Виктор Лишин. Причем риски особенно велики, когда продавцы не указывают состав товара.
"Все проявляется индивидуально, но вероятность аллергии есть у всех. Это может дать о себе знать в любой момент и в итоге привести к астме. Также есть вещества, которые могут остаться в легких, вызвать слипание альвеол и нарушить кислородный обмен", – указал специалист.
Более того, длительное использование аромаингаляторов приводит к развитию рака, предупредил в разговоре с "Газетой.ру" врач-педиатр, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский.
"Большое количество аромаэфирных масел, ароматических углеводородов попадает в слизистую, все это попадает в организм. Все это для организма чужеродное. И в первую очередь это воздействует на состав иммунных клеточек. Большое количество сахара воздействует на метилирование ДНК, то есть у нас есть клетка, которая должна разделиться на две одинаковых, и так наша слизистая организма обновляется", – объяснил эксперт.
Также эти ингаляторы не эффективны и с точки зрения борьбы с усталостью и сонливостью, объяснила телеканалу "360" член Российской ассоциации оториноларингологов Ирина Кириченко. При этом избыточное увлечение эфирными маслами может спровоцировать носовые кровотечения, подчеркнула специалист.