Путин обязал маркетплейсы публиковать сертификаты качества товаров

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Маркетплейсы будут обязаны размещать на своих онлайн-платформах сертификаты качества товаров с сентября 2026 года. Владимир Путин подписал соответствующий закон.

Необходимые поправки вносятся в закон "О защите прав потребителей". Если товар не подлежит обязательной сертификации, то интернет-агрегатор так или иначе должен предоставить продавцам возможность разместить информацию, подтверждающую качество товара.

Однако эти условия не касаются бывших в употреблении товаров. Также сертификаты не требуются в тех случаях, когда документ можно предъявить на месте заключения договора купли-продажи.

Кроме того, российские маркетплейсы могут начать проверять возраст покупателя через "Госуслуги". С соответствующим предложением в Роскомнадзор обратился сенатор Артем Шейкин.

По его словам, в последнее время в родительской среде активно поднимаются вопросы проблемы продажи на маркетплейсах товаров для взрослых. Родители выражают серьезную озабоченность тем, что доступ к таким материалам предоставляется через простое подтверждение возраста.

