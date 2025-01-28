ГД рассмотрит проект о защите от излишних трат и манипулирования

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Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект, который защищает граждан от навязывания им платных товаров и услуг. Россиян надо защитить от заключения договоров на невыгодных условиях и излишних затрат, написал спикер ГД Вячеслав Володин в телеграм-канале.

Чаще всего люди сталкиваются с такой проблемой при покупке авиа- и железнодорожных билетов дистанционным способом. Граждане не замечают, как автоматически им предоставляются дополнительные платные услуги в виде страхования, СМС-оповещения и другого, рассказал Володин.

Еще одним распространенным способом навязывания он назвал замену положенных по полису ОМС услуг на платные. 43% опрошенных россиян подтвердили, что оказывались в подобной ситуации.

В связи с этим предлагается предоставлять платные дополнительные товары, услуги и работы только с согласия потребителя, уточнил председатель Госдумы. Кроме того, предлагается установить запрет на их навязывание до заключения соответствующего договора, исключить проставление автоматических отметок о согласии, а также предоставить гражданам право отказаться от платы навязанных товаров и услуг и вернуть деньги в случае списания.

Ранее ФАС вынесла маркетплейсу Wildberries предупреждение, поскольку с 2022 по 2023 год от граждан и организаций поступило большое число жалоб по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Уточнялось, что в оферте о реализации товара на сайте площадки были условия, имеющие признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора. В Wildberries пообещали исполнить рекомендации ФАС.