В ГД предложили запретить продавать сложные финпродукты людям без профильного образования

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Депутат Госдумы Евгений Марченко направил письмо на имя главы Центрального банка РФ Эльвиры Набиуллиной с просьбой запретить отечественным кредитным учреждениям продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического образования. Об этом сообщает ТАСС.

В своем обращении депутат указывает, что в банках зачастую предлагают клиентам без высшего экономического образования приобрести невыгодный страховой продукт с инвестиционной составляющей.

"На мой взгляд, вся эта порочная практика подрывает доверие к банковской системе РФ. И мое предложение – запретить продажу сложных финансовых продуктов клиентам без высшего экономического или финансового образования", – отметил Марченко.

Также депутат предложил обязать банки организовывать аудио– и видеозапись общения сотрудников учреждения с клиентом при продаже таких страховых продуктов, чтобы избежать навязывания продукта, за которым клиент не обращался.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который устанавливает ответственность за навязывание гражданам товаров и услуг за дополнительную плату, а также за уклонение должностными лицами и юрлицами от рассмотрения в законном порядке требований потребителей. Изменение предусматривает штраф за навязывание товаров и услуг для должностных лиц от 2 000 до 4 000 рублей, а для юрлиц – от 20 000 до 40 000 рублей.