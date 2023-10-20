Юрист рассказала, кого будут штрафовать за навязывание допуслуг в РФ

В России начнут штрафовать продавцов, которые навязывают гражданам покупку дополнительных товаров и услуг. Соответствующий закон был подписан Владимиром Путиным 19 октября. В качестве наказания нарушителям грозит штрафная санкция до 40 тысяч рублей. Рассказываем подробности и спрашиваем юриста, как можно защищать свои права.



Штрафы за навязчивость

Владимир Путин в четверг, 19 октября, подписал закон, который вводит штрафы для продавцов, навязывающих россиянам дополнительные услуги либо товары. Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно одной из них, наказание будет грозить тем, кто еще до заключения договора об основной покупке начнет уговаривать потребителя за отдельную плату приобрести дополнительные товары, работы или услуги. За такие действия должностных лиц оштрафуют на сумму от 2 000 до 4 000 рублей. Юридическим лицам придется заплатить еще больше – от 20 до 40 тысяч рублей.

Другая поправка вводит ответственность для продавцов, которые уклоняются или необоснованно отказывают покупателям в рассмотрении их требований, касающихся нарушения потребительских прав, в установленном закoном порядке. Штрафные санкции для должностных лиц составят от 15 до 30 тысяч рублей. В свою очередь, юрлицам грозит от 100 до 300 тысяч рублей.



"На защиту потребителя"

Навязыванием дополнительных услуги или товаров часто занимаются автосалоны, банки и некоторые другие организации. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

"Так часто делают банки, ветеринарные и медицинские клиники, парикмахерские, косметологи и автосалоны. Последние, например, могут обязать покупателя приобрести дополнительные коврики или что-то еще, иначе клиенту просто не продадут автомобиль", – пояснила эксперт.

По ее словам, потребителю не всегда удается доказать факт навязывания услуги. Как правило, компании ссылаются на то, что приобретение было добровольным.





Алла Георгиева юрист Нововведение обещает встать на защиту потребителя. Теперь человек может четко формулировать свои желания и потребности и отказаться от предложенных ему товаров и услуг, если он в них не нуждается. Иначе за нарушение продавец будет оштрафован.

Юрист добавила, что благодаря новому закону при составлении договора потребитель будет вправе вносить в документ коррективы и отказываться от пунктов о дополнительных услугах, если они присутствуют. Если продавец не согласится с этим, клиент может для начала подать жалобу в саму компанию.

"Если все же человеку что-то навязали и он хотел бы отказаться от дополнительных услуг, он может обратиться к продавцу или исполнителю с претензией о расторжении договора в части навязанных товаров и услуг, возврате ему уплаченной суммы", – говорит эксперт.

Если после жалобы реакции от компании не последует, необходимо будет обратиться в суд. Кроме того, можно пожаловаться в Федеральную антимонопольную службу, Роспотребнадзор или Центробанк, если нарушение совершено финансовой организацией.

