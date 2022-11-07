Союз защиты прав потребителей поддержал идею устанавливать сканеры цены в магазинах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин поддержал идею обязательной установки устройств проверки цен по штрихкоду в магазинах. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, потребитель должен обладать исчерпывающей информацией. Кроме того, нередки случаи, когда на ценнике крупно указана привлекательная стоимость товара, для получения которой требуется выполнить некоторые обязательные условия.

"К сожалению, зачастую разобраться в ценниках крайне сложно. Они могут быть размещены в хаотичном порядке... То есть это является одним из вариантов нарушений", – отметил Шапкин.

По словам главы Национального союза защиты прав потребителей, достоверность цен является ключевым запросом потребителей, депутатов, а также представителей надзорных органов.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать торговые точки устанавливать устройства проверки цен по штрихкоду. Такая мера могла бы быть реализована в магазинах площадью не менее 100 квадратных метров.

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