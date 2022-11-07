В Госдуме предложили сделать обязательным размещение сканеров проверки цен в магазинах

Фото: ТАСС/Ведомости/Евгений Разумный

Депутат Госдумы Василий Власов предложил обязать торговые точки устанавливать устройства проверки цен по штрихкоду. Об этом сообщает RT.

Депутат отметил, что подобные сканеры используются в ряде предприятий розничной торговли, однако в большинстве магазинов они не установлены.

По мнению законодателя, покупатель, приобретая товар, может не заметить разницу в стоимости товара в общем чеке и на ценнике. Если клиент захочет отказаться от покупки, то для этого потребуется потратить много личного времени.

Власов посчитал, что наличие сканеров для продовольственных и непродовольственных товаров должно стать обязательным для торговых залов, площадь которых составляет не менее 100 квадратных метров.

Финансовый консультант сервиса доставки "Прием" Анастасия Макарова ранее рассказала, как можно сэкономить на продуктах. Специалист посоветовала в первую очередь обращать внимание на сезонные овощи и фрукты.

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