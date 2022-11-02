Минпромторг рекомендовал усилить безопасность на объектах торговли и общепита

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Минпромторг разослал региональным властям рекомендации о принятии дополнительных мер безопасности на объектах розничной торговли и общепита, сообщает газета "Известия" со ссылкой на ведомство.

В частности, их попросили проверить соблюдение требований безопасности. Это поможет создать нужные условия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, терактов и других противоправных действий.

Рекомендации министерство разработало после указа президента РФ об уровнях реагирования на территории страны. Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин заявил, что бизнес уже начал работу в предложенном чиновниками направлении, поскольку треть торговых центров в России ожидают ужесточения режима готовности и реагирования в регионах.

В Курской области бизнесу уже разослали письма, в которых призвали провести проверку готовности персонала, разъяснить работникам, как защититься от теракта и спасти людей. В Челябинской области усилили охрану оборонных предприятий, промышленных объектов и других организаций.

Контроль должны также ужесточить в Калужской и Самарской областях. В правительстве Ленинградской области заявили, что работа по оповещению предприятий о необходимости проверки требований безопасности и усиления защитных мер на объектах началась еще до получения рекомендаций от Минпромторга.

19 октября на заседании Совбеза России Владимир Путин заявил о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Подписанный им указ вступил в силу 20 октября.

Президент также ввел средний уровень реагирования в приграничных с Украиной регионах России. Данная мера затронула Крым, Севастополь, Краснодарский край, а также Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую и Ростовскую области.

Главы указанных регионов должны принять меры по усилению охраны общественного порядка, охраны важных государственных, социальных и инфраструктурных объектов, а также ввести особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, объектов, представляющих опасность для местных жителей и окружающей среды.

В то же время в Центральном и Южном федеральных округах был введен режим повышенной готовности. Режим предполагает усиление охраны общественного порядка, введение контроля за работой типографий, вычислительных центров и автоматизированных систем и следование другим требованиям указа, подписанным президентом России.

Путин подписал указ о введении военного положения в четырех регионах РФ

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