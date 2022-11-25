Роспотребнадзор дал советы планирующим делать онлайн-покупки в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Роспотребнадзор дал советы покупателям, которые планируют приобрести товары в интернете в "черную пятницу". Так, в первую очередь необходимо проверить цену на товар со скидкой у других продавцов.

"Если товар неожиданно "подорожал" перед акцией и со скидкой стоит столько же, сколько и раньше привлечь к ответственности продавца (многие из которых находятся за рубежом) будет невозможно", – сообщает пресс-служба ведомства.

Слишком низкая цена может свидетельствовать о продаже фальсификата или контрафактного товара, указали в ведомстве. Также до оплаты следует обращать внимание на стоимость доставки товара, поскольку большая скидка может быть достигнута за счет дорогостоящей пересылки.

"При покупке товара выясните, в какие сроки он должен быть доставлен. Продавец обязан согласовать с покупателем сроки передачи товара покупателю", – говорится в сообщении.

Также следует избегать фишинговых сайтов, основной целью которых является не продажа товаров со скидками, а сбор персональных данных, включая сведения о банковских картах и паролях.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что продавец должен четко сформулировать цену и условия акции, чтобы избежать конфликтных ситуаций. Кроме того, за покупателем сохраняется право отказаться от товара, купленного в интернет-магазине в рамках акции "черная пятница", в любое время до его передачи потребителю и в течение 7 дней после.

"Это правило не распространяется только на лекарства. Обратите внимание, что вскрытие некоторых товаров (косметика, одноразовая посуда, гигиенические средства и другое) может привести к потере их товарного вида", – подчеркнули в ведомстве.

Ранее практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, как справиться с желанием совершать импульсивные покупки в период распродаж.



Эксперты рассказали о деталях акции "черная пятница"

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