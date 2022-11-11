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16:15

Общество

Эксперты рассказали, как продавцы обманывают клиентов в "черную пятницу"

Эксперты рассказали, как продавцы обманывают клиентов в "черную пятницу"

"Атмосфера": синоптики пообещали аномально теплые ноябрьские выходные

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Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

"Атмосфера": 7 градусов ожидается в столице вечером 11 ноября

Эксперты рассказали, насколько выгодно покупать товары во Всемирный день шопинга

Всемирный день шопинга отмечается 11 ноября. По данным опросов, более 70% россиян запланировали покупки в данный период.

Продавцов могут обязать обеспечить честные распродажи. Существует вероятность, что продавцам придется указывать динамику цен за три месяца до ноябрьской распродажи. Так удастся вычислить тех, кто сначала поднимает, а потом опускает стоимость, создавая видимость скидки.

Как обстоят дела в московских магазинах во Всемирный день шопинга? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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