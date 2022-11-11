Власти Запорожья не рассматривают вопрос об эвакуации жителей

Фото: телеграм-канал "Администрация города Мелитополя"

Вопрос об эвакуации жителей Запорожской области в настоящее время не находится на рассмотрении в администрации региона, заявил временно исполняющий обязанности главы Запорожья Евгений Балицкий. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы не рассматриваем эвакуацию. Если будут обстрелы на линии фронта и (это. – Прим. ред.) будет сопряжено с повышенной угрозой для жизни людей, значит, возможно, такие меры будут приниматься", – сказал он.

Тем не менее Балицкий подчеркнул, что перемещение гражданского населения возможно только в пределах области.

"Эвакуация из Запорожской области на территорию Крыма или других регионов России не предусматривается на сегодняшний день", – пояснил он.

2 ноября власти Херсонской области рассказали о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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