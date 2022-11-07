16:21Политика
Последний теплоход перевез эвакуированных жителей Херсона через Днепр
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Последний теплоход отплыл из Херсона к левобережной части Херсонской области в рамках эвакуационных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.
"Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения", – написал он.
Стремоусов добавил, что теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки. После остановки на левом берегу эвакуированных жителей встретят автобусы и перевезут в Крым. После же, поделился вице-губернатор, их направляют в другие субъекты РФ.
Стремоусов напомнил, что каждый эвакуированный житель Херсонской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.
Ранее сообщалось, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Жителей попросили немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации региона подчеркнули, что эвакуация проводится организованно транспортом.
2 ноября власти Херсонской области рассказали о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.
Власти Херсонской области временно закроют движение через Днепр
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