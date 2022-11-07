Последний теплоход перевез эвакуированных жителей Херсона через Днепр

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Последний теплоход отплыл из Херсона к левобережной части Херсонской области в рамках эвакуационных мероприятий. Об этом в своем телеграм-канале рассказал вице-губернатор региона Кирилл Стремоусов.

"Большинство не выехавших из Херсона жителей только сейчас стали осознавать серьезность ситуации и мои предупреждения", – написал он.

Стремоусов добавил, что теплоходы направляются в Голую Пристань и Алешки. После остановки на левом берегу эвакуированных жителей встретят автобусы и перевезут в Крым. После же, поделился вице-губернатор, их направляют в другие субъекты РФ.

Стремоусов напомнил, что каждый эвакуированный житель Херсонской области получит единовременную выплату в размере 100 тысяч рублей и жилищный сертификат.

Ранее сообщалось, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Жителей попросили немедленно покинуть населенные пункты в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации региона подчеркнули, что эвакуация проводится организованно транспортом.

2 ноября власти Херсонской области рассказали о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.

Власти Херсонской области временно закроют движение через Днепр

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