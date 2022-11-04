Жителей Херсона необходимо переместить из зоны боевых действий – Путин

Фото: kremlin.ru

Жителей Херсона крайне важно сейчас вывезти из зоны боевых действий. Об этом заявил Владимир Путин, общаясь с журналистами после церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

"Сейчас, конечно, тех, кто проживает в Херсоне, нужно убрать из зоны наиболее опасных действий", – цитирует его ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что мирное население не должно страдать от наступательных и других действий, связанных с обороной города.

2 ноября власти Херсонской области сообщили о завершении эвакуации мирных жителей с правобережной части региона. Вместе с тем было принято решение ограничить движение транспорта через Днепр.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



В Херсонской области завершили эвакуацию жителей с правобережной части

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