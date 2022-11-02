Эвакуация с правобережной части Херсонской области завершена

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Власти Херсонской области завершили эвакуацию мирных жителей с правобережной части региона, движение транспорта через Днепр ограничено. Об этом сообщается в телеграм-канале херсонской администрации.

"В связи с завершением эвакуационных мероприятий с территории правобережья Днепра, а также усиления <...> опасности и повышения угроз мирному населению администрация Херсонской области приняла решение временно прекратить движение гражданских транспортных средств через Днепр", – указано в сообщении.

Ограничение затрагивает баржи, речные такси и прочие суда. Также работу прекратила понтонная переправа.

Ранее сообщалось, что с 6 ноября в Каховском районе Херсонской области начнется принудительная эвакуация. Жителей призвали немедленно уехать из населенных пунктов в связи с высоким уровнем военной угрозы. В администрации добавили, что эвакуация проводится организованно транспортом.

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