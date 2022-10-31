В РФ заработала горячая линия для покинувших Херсонскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России заработала горячая линия для граждан, которые были вынуждены покинуть Херсонскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростелеком Контакт-центр".

"В рамках поручения правительства <...> организовали работу федеральной горячей линии для граждан, вынужденно покинувших город Херсон и правобережную часть Херсонской области", – рассказали в компании.

Отмечается, что сотрудники горячей линии могут ответить на вопросы относительно получения единовременной выплаты и жилищного сертификата.

19 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что ВСУ стянули к линии фронта наемников и военную технику. Он отметил, что наступление украинских войск может начаться в ближайшее время. В связи с этим местных жителей начали вывозить из региона на более безопасные территории.

С 20 октября в Херсонской области действует военное положение. В регионе сформирован штаб территориальной обороны. Его возглавил врио губернатора Владимир Сальдо.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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