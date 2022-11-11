Песков заявил, что РФ может завершить спецоперацию после достижения ее целей

Фото: Минобороны РФ

Россия может завершить специальную военную операцию на Украине после достижения ее целей. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

"Конфликт на Украине, я бы здесь в данном случае сказал, с нашей точки зрения, – специальную военную операцию – на Украине можно завершить после достижения ее целей", – отметил он.

Ранее пресс-секретарь президента рассказал, что Россия продолжает СВО, так как не видит готовности киевских властей к переговорам. Он добавил, что конфликт можно было бы завершить в случае достижения целей мирными переговорами, однако Украина не хочет переговоров.

До этого Владимир Путин назвал целью спецоперации защиту жителей Донбасса от создаваемого на Украине антироссийского анклава. По его словам, в задачи России входит прекратить войну, развязанную украинскими властями против соотечественников в Донбассе.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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