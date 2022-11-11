Песков рассказал, при каких условиях можно достичь целей спецоперации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия продолжает специальную военную операцию на Украине, поскольку не видит готовности киевских властей к переговорам, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, конфликт можно завершить путем достижения целей СВО мирными переговорами, однако позиция Украины непримирима.

"Киев не хочет переговоров, специальная военная операция продолжается", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Ранее Владимир Зеленский выразил готовность начать диалог с Россией, но на его условиях – в том числе с требованием смены руководства в России. Он также выразил обеспокоенность из-за заявлений республиканцев в США о возможной приостановке помощи Киеву.

До этого Зеленский назвал условиями для начала переговоров с Москвой восстановление территориальной целостности, уважение к Уставу ООН и возмещение всех убытков, нанесенных в ходе спецоперации. Кроме того, президент Украины потребовал наказать каждого военного преступника и предоставить гарантии, что это не повторится.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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