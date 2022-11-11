Психолог назвала способ избежать импульсивных покупок в "черную пятницу"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Практикующий психолог, преподаватель Московского института психоанализа Анастасия Пономаренко рассказала, как справиться с желанием совершать импульсивные покупки в период распродаж. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Импульсивные покупки – это бессознательный способ обеспечить себе безопасность прямо здесь и сейчас. В состоянии повышенной тревожности это желание усиливается, так как тревожность как раз сигнализирует об отсутствии так важной для человека безопасности", – заявила эксперт.

По словам Пономаренко, шоппинг в состоянии тревоги неуместен, поскольку существует риск чрезмерного расхода средств.

Для борьбы с тягой к импульсивным покупкам следует разнообразить свой досуг. Психолог порекомендовала придумать несколько занятий, которые приносят удовольствие, и часть из списка выполнять каждый день. Расписание поможет спланировать свободные часы, поэтому на порывы что-то купить не останется возможности.

Если же поездки в торговый центр не удалось избежать, Пономаренко посоветовала подготовить четкий список для шоппинга. Также можно взять с собой другого человека, который трезво оценит покупки.

Ранее специалисты по интернет-безопасности предупредили о возросшей активности мошенников в преддверии традиционных распродаж "черная пятница" и 11.11. Чаще всего злоумышленники готовят фишинговые страницы известных ретейлеров или брендов, чтобы выманить деньги и личные данные пользователей.



Эксперты рассказали, выгодно ли покупать товары во Всемирный день шопинга

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