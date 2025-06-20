Минцифры: силовики не получат данные о геолокации клиентов маркетплейсов

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Правоохранители не будут получать информацию обо всех пользователях маркетплейсов, объяснили в пресс-службе Минцифры.

Ранее появилась информация, что правоохранительные органы получат информацию о местоположении всех пользователей, однако это не так. Информация будет запрашиваться только в тех случаях, если будет подозрение на мошенничество.

Например, речь идет о случаях, когда злоумышленник под видом продавца завладел данными карты или покупатель оплатил, но не получил товар. Вся информация будет передаваться в рамках законодательства, подчеркнули в Минцифры. Правоохранители должны указать основание для каждого запроса.

В Минцифры отметили, что обмен сведениями будет проводиться с учетом всех мер для защиты граждан. В ведомстве объяснили, что эти меры позволят сократить время на раскрытие киберпреступлений, а также сделает работу сотрудников маркетплейсов и правоохранителей более эффективной.

Ранее стало известно, что мошенники выманили у москвички более 18,7 миллиона рублей за один день. Злоумышленник представился "сотрудником маркетплейса" и убедил сказать ему код из СМС для получения некой посылки. После этого женщине пришло уведомление о взломе учетной записи на "Госуслугах". В сообщении были также указаны номера "горячей линии", после чего потерпевшая оказалась на связи с лжесотрудником Роскомнадзора.