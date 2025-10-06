В магазинах проекта "Сделано в Москве" появились сувениры столичного бренда

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В магазинах проекта "Сделано в Москве" можно приобрести сувениры столичного бренда. Продукция впервые поступила в арт-павильоны в рамках городского проекта "Лето в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

Товары можно найти в кластере "Ломоносов", районных центрах "Место встречи "Бирюсинка", "Место встречи "Байконур" и "Место встречи "Ангара".

В каталоге бренда "Москва" представлены сумки, толстовки и другая одежда, а также различная сувенирная продукция. Всего в арт-павильонах было продано более 2 тысяч единиц продукции, а выручка составила 3,5 миллиона рублей.

Особо популярными у покупателей из Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и других стран Персидского залива стали футболки и толстовки с надписью "Москва".

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома подчеркнула важность узнаваемого сувенирного бренда.

"Важно, что он сразу нашел отклик у жителей и гостей столицы. Во многом этому способствовала интеграция бренда в проект "Лето в Москве" и презентация в ярких арт-павильонах проекта "Сделано в Москве", – добавила Кострома.

Фирменные магазины проекта "Сделано в Москве" открылись в декабре 2024 года. В них представлена продукция более чем 400 компаний города.

Как пояснил зампредседателя комитета по туризму Булат Нурмуханов, продукцию столичного бренда можно также купить через сайт на базе сервиса Russpass и в туристско-банковском офисе на Большой Дмитровке. Общая выручка бренда за летний сезон превысила 5,5 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что проект "Сделано в Москве" стал важной частью "Лета в Москве". Арт-павильоны оказались популярными как среди москвичей, так и гостей столицы. Например, за летние месяцы предприниматели, выпускающие товары для детей, продали более 30 тысяч изделий на сумму свыше 30 миллионов рублей.