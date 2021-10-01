Россиянам напомнили правила посещения Греции

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Россиянам напомнили правила, которые необходимо соблюдать при посещении Греции в бархатный сезон. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Для въезда в республику туристам нужно предъявить результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки. Невакцинированные граждане должны пройти еще одно исследование на коронавирус в аэропорту Греции.

"Туристам, которые планируют перемещаться между городами республики на всех видах транспорта, нужно иметь при себе один из трех документов: сертификат о вакцинации, результат ПЦР-тестирования, сделанного не ранее чем за 72 часа до поездки, справку с результатом экспресс-теста на антигены, сделанного не позднее чем за 48 часов", – говорится в сообщении.

Отрицательный ПЦР-тест также может понадобиться при трансфере в аэропорт. По возвращении в Россию туристы должны в течение трех дней сдать тест на коронавирус и загрузить результаты на госуслуги.

Ранее сообщалось, что власти Таиланда смягчили антиковидные ограничения. В частности, сокращается время карантина и комендантского часа, открываются кинотеатры и спортивные объекты.