Более 1 млн мигрантов, оставшихся в РФ во время пандемии, встали на учет

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Свыше 1 миллиона иностранных граждан, оставшихся на территории РФ в период пандемии, встали на миграционный учет, заявила начальник главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова. Об этом сообщает ТАСС.

"Для этой категории лиц (находящихся в России законно. – Прим. ред.) течение сроков разрешительных документов, если они заканчиваются, с 15 марта 2020 года по 30 сентября 2021 года, <...> продлевается до 30 декабря 2021 года. Все те иностранные граждане, которые пришли к нам и встали на миграционный учет, а это порядка более 1 млн человек, для них это все будет действовать", – сказала Казакова.

По ее словам, в настоящее время в России находятся семь миллионов иностранных граждан, причем количество нелегальных мигрантов является незначительным.

"Семь миллионов иностранцев всего в России, мигранты которые приехали в РФ. Среди них есть легальные и незначительное число нелегальных", – уточнила Казакова.

Ранее замначальника Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Кирилл Адзинов рассказал, что ведомство разрабатывает новый закон о миграции, который кардинально поменяет действующие в этой сфере правила. В частности, документ затрагивает вопросы въезда, пребывания и трудовой деятельности иностранцев в России.