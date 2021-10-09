"Тайны души": Лео Бокерия

Лео Бокерия всю жизнь работал над самыми сложными и проблемными вопросами кардиохирургии. Совершил целый ряд важных медицинских открытий, внедрил новые методы лечения и диагностики сердца. Он первым в мире начал лечить аритмии сердца хирургическим путем. Первая операция на коронарных артериях с помощью робота сделана тоже Лео Бокерией. Его имя давно внесено в список "100 лучших хирургов мира". Сегодня не существует операции на открытом сердце, которую бы не смог провести этот хирург, которого заслуженно называют врачом от Бога. В 2003 году в России появилась "Лига здоровья нации". Общероссийская общественная организация создана для пропаганды здорового образа жизни и участия в принятии государственных программ по защите здоровья. Президентом Лиги стал Лео Бокерия. Кому как не ему внедрять в массы опыт здорового и активного образа жизни.