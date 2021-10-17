ФМБА оценило состояние киноэкипажа после полета на МКС

Фото: roscosmos.ru

Космонавта Олега Новицкого и участников космического полета актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко обследовали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Медицинская бригада оценила состояние экипажа как удовлетворительное. Об этом говорится на на сайте ФМБА.

"После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Известно, что проходить реабилитацию после космического полета экипаж космического корабля "Союз МС-18" будет в Звездном городоке.

По словам советника руководителя ФМБА Вячеслава Рогожникова, состояние киноэкипажа лучше, чем прогнозировалось.

"Я думал, что у наших космонавтов будут нарушения более существенные. Практически они перенесли очень хорошо невесомость", – уточнил он.

Ранее киноэкипаж Международной космической станции (МКС) в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся с орбиты на Землю, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане.

Космический корабль стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября. Киноэкипаж отправился на орбиту Земли для съемок фильма "Вызов".