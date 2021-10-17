ФМБА оценило состояние киноэкипажа после полета на МКС

Фото: roscosmos.ru
Космонавта Олега Новицкого и участников космического полета актрису Юлию Пересильд и режиссера Клима Шипенко обследовали специалисты Федерального медико-биологического агентства. Медицинская бригада оценила состояние экипажа как удовлетворительное. Об этом говорится на на сайте ФМБА.
"После перемещения космонавтов в мобильный госпиталь, развернутый непосредственно на месте посадки, проведены обследования, данные которых мобильно переданы в ЦМСЧ №1 ФМБА России, где их расшифровали и интерпретировали. Состояние экипажа оценено как удовлетворительное", – говорится в сообщении.
Известно, что проходить реабилитацию после космического полета экипаж космического корабля "Союз МС-18" будет в Звездном городоке.
По словам советника руководителя ФМБА Вячеслава Рогожникова, состояние киноэкипажа лучше, чем прогнозировалось.
"Я думал, что у наших космонавтов будут нарушения более существенные. Практически они перенесли очень хорошо невесомость", – уточнил он.
Ранее киноэкипаж Международной космической станции (МКС) в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Олега Новицкого вернулся с орбиты на Землю, спускаемый аппарат корабля "Союз МС-18" успешно приземлился в Казахстане.
Космический корабль стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября. Киноэкипаж отправился на орбиту Земли для съемок фильма "Вызов".
Киноэкипаж МКС вернулся на Землю
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