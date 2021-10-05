"Роскосмос" отложил запуск первой российской автоматической станции на Луну

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Первую российскую автоматическую станцию "Луна-25" планируется оправить на Луну в июле 2022 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин экипажу корабля "Союз МС-19", который отправился на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.

"У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну – "Луна-25", – цитирует Рогозина РИА Новости.

В августе старт "Луны-25" был перенесен на май будущего года в связи с необходимостью проверок бортовой аппаратуры.

Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.

В мае этого года в "Роскосмосе" назвали стоимость полета космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, она варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.

