"Роскосмос" отложил запуск первой российской автоматической станции на Луну

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Первую российскую автоматическую станцию "Луна-25" планируется оправить на Луну в июле 2022 года, заявил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин экипажу корабля "Союз МС-19", который отправился на Международную космическую станцию (МКС) для съемок фильма.
"У нас впереди в следующем году, в июле, мы планируем миссию на Луну – "Луна-25", – цитирует Рогозина РИА Новости.
В августе старт "Луны-25" был перенесен на май будущего года в связи с необходимостью проверок бортовой аппаратуры.
Ранее стало известно, что первые пилотируемые полеты к Луне Россия планирует осуществлять на ракете "Ангара" с использованием малого пилотируемого транспортного корабля.
В мае этого года в "Роскосмосе" назвали стоимость полета космонавтов на Луну. По словам исполнительного директора по перспективным программам и науке госкорпорации Александра Блошенко, она варьируется от 400 миллиардов до 1,7 триллиона рублей.
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