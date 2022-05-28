Туристы из РФ рассматривают Турцию как место для шопинга

Турция стала местом не только для отдыха, но и шопинга. Многие российские туристы собираются совместить приятное с полезным.

Можно ли там сейчас расплатиться картами российских банков, принимают ли рубли, и как лучше обменять валюту? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.