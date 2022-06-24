Россиян предупредили о возможных штрафах на таможне за покупки в Европе

Желающие сэкономить во время шопинга в Европе рискуют остаться без своих покупок. Из-за санкций их могут отобрать прямо на таможне. Вместо оформления tax free можно нарваться на штраф. О таких случаях все чаще рассказывают российские туристы.

На какие уловки приходится идти, чтобы сохранить вещи? И как защитить свои права? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.