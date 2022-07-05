Распродажа в IKEA не началась из-за технических причин – компания

Сайт IKEA перестал работать в день начала онлайн-распродажи. На официальном сайте появилось сообщение с признанием: оформить заказ невозможно ни на сайте, ни в Центре поддержки клиентов.

Как написали в компании, причины технического рода, и пообещали, что скоро все починят и товара на складах достаточно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.