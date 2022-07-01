Названы лучшие рецепты освежающих напитков

В столицу пришла по-настоящему жаркая погода, и в этот период особенно важно не допускать обезвоживания. Врачи не рекомендуют употреблять сладкую газировку для утоления жажды. В качестве альтернативы лучше отдать предпочтение лимонадам. Только следует помнить, что они должны быть правильно приготовлены, в частности не содержать лишний сахар. Рассказываем, какие напитки принесут пользу для здоровья и помогут освежиться.



Ягодное настроение

Лето традиционно считается сезоном не только фруктов, но и ягод. На прилавках появляются ароматная клубника, сочная черешня, малина, шелковица и многие другие лакомства. В них заключено бесчисленное количество полезных для здоровья витаминов и микроэлементов. Поэтому в летний период ягоды обязательно следует включать в свой рацион. Причем их можно употреблять как свежими, так и приготовить охлаждающие напитки, которые также будут содержать множество полезных веществ.

Например, сделать лимонад на основе черешни. Эта в меру сладкая ягода имеет богатый витаминный комплекс. В ее составе в том числе присутствуют витамины В, Е, РР и С. Последнего в ягоде содержится порядка 15% от нормы общей потребности для взрослого человека. Для приготовления освежающего напитка понадобится минеральная газированная вода (500 миллилитров), лайм (2 штуки) и черешня (150 граммов), а также лед в кубиках, сироп гренадин и вишневый сироп по вкусу.

Для начала нужно подготовить ягоды. Половину черешни следует очистить от косточек и измельчить в блендере. Затем взять кувшин, налить туда минералку, добавить сиропы по вкусу и получившееся ягодное пюре. Далее необходимо тщательно перемешать напиток. Последний штрих – добавить кубики льда и украсить лимонад целой черешней.

Для основы летнего напитка также можно взять малину, которая придаст ему пикантную кислинку. Чуть более сладкий вариант получится, если это будет клубника. Тем же, кому хочется поэкспериментировать, следует обратить внимание на ежевику и голубику. Любое из этих сочетаний подарит неповторимый освежающий вкус вашему лету.



Фруктовый заряд

Свежие фрукты прекрасно подходят для приготовления летних напитков. Лимонады на их основе помогают справиться с жаждой и поддержать иммунитет витаминным зарядом. Один из самых популярных ингредиентов в прохладительных миксах – апельсин. Он является рекордсменом среди цитрусовых по содержанию витамина С. Также в этих фруктах присутствуют витамины В1, В2, В4, В5, В6, А и бета-каротин. Употребление апельсинов способствует улучшению обмена веществ, выводу из организма токсинов и его общему укреплению.

Лимонад из этих фруктов обладает идеальным балансом кислого и сладкого. Однако усовершенствовать рецепт и расширить палитру вкусовых оттенков можно, если добавить в напиток мяту. Для приготовления такого лимонада потребуется вода (2 литра), апельсины (2 штуки), мята (3–4 веточки), сахар (3 столовые ложки) и лед.

Начать следует с того, что тщательно промыть апельсины и мяту. Затем немного помять последнюю в руках, чтобы раскрылся ее аромат, и уложить на дно графина. Далее режем апельсины на кружочки. Добавляем их к мяте и засыпаем сахаром. Содержимое графина слегка разминаем ложкой, пока апельсин не даст сок.

В этом шаге лучше не переусердствовать. Апельсин не нужно превращать в кашеобразное состояние. После этого заполняем графин наполовину льдом. Заливаем туда воду так, чтобы она доходила до краев. Тщательно перемешиваем получившийся напиток. Можно убрать его в холодильник на пару часов и подавать уже охлажденным.

Для разнообразия в течение лета также обязательно следует попробовать рецепты лимонада из нежных и сладких персиков или нектаринов. Подойдут для освежающих напитков и абрикосы. Все эти фрукты благотворно влияют на организм, улучшая общее состояние и самочувствие.



Овощной фреш

Овощи – не такой очевидный вариант для летних прохладительных напитков, однако при этом не менее вкусный и полезный. Чаще всего в таких рецептах используют огурцы, в которых содержатся кальций, магний, калий, фосфор, хлор и другие важные для здоровья человека макро- и микроэлементы.

Для приготовления огуречного лимонада нужны следующие ингредиенты: огурцы (200 граммов), лимон (170 граммов), сахар (по вкусу), горячая вода (50 миллилитров), газированная или обычная вода в зависимости от предпочтений (500 миллилитров) и лед. Огурцы следует нарезать мелкими кусочками и переложить в блендер. Туда же выдавить сок лимона. Сахар необходимо растворить в горячей воде и тоже вылить в блендер. Все ингредиенты нужно взбивать 1–2 минуты до однородной массы.

Получившуюся смесь процеживаем через сито или марлю в графин. Затем добавляем туда кубики льда и заливаем до краев водой. Количество жидкости можно регулировать в большую или в меньшую сторону в зависимости от того, какой насыщенности хочется получить напиток. Кроме того, его можно украсить, добавив в графин кружки огурца и дольки лимона.

Чтобы получить всю пользу от летних напитков, следует выбирать для их приготовления только качественные продукты. Широкий ассортимент самых свежих овощей, фруктов и ягод, богатых витаминами, представлен "ВЛАВКЕ". Все товары легко приобрести в несколько кликов, и их доставят до вашей двери. Если же не хочется тратить время на приготовление лимонадов, то напитки также можно заказать. По составу и качеству они не уступают ничем домашним вариантам. При этом освободившееся время можно будет потратить на отдых на природе с семьей или друзьями.