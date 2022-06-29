Дилеры не планируют снижать цены на иномарки из-за их покупки по старому курсу

Десятки тысяч новых иномарок простаивают на складах в Подмосковье. Спрос на машины резко упал. Люди не торопятся покупать автомобили, стоимость которых сильно поднялась в цене. А дилеры уже закупили множество иномарок по старому курсу. Теперь вернуть цены на докризисный уровень означает продажу себе в убыток.

Автоэксперты рассказали, что дилеры не спешат продавать автомобили по более низкой цене, чтобы их хватило как минимум на 10 месяцев при текущей ситуации в стране. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.