Мобилизованные смогут сдать личное оружие на хранение в ускоренном порядке

Попавшие под частичную мобилизацию и добровольцы смогут сдать личное оружие на хранение государству в ускоренном порядке. В ближайшее время Госдума может рассмотреть такой закон.

От штрафов освободят и тех, кто не успел продлить лицензию прежде чем уехал на сборы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.