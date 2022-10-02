ГД приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных

Госдума приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Призванные по частичной мобилизации граждане, взявшие кредит до призыва на военную службу, смогут оформить кредитные каникулы. Воспользоваться услугой можно будет пока действует договор, но не позднее конца декабря 2023 года.

Это право будет распространяться и на членов семей мобилизованных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.