Минсельхоз РФ предложил восполнить нехватку говядины беспошлинным импортом

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Минсельхоз выступил к Минэкономики с предложением продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты на 200 тысяч тонн. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.

Отмечается, что предложение Минсельхоза должно сдержать рост цен на мясо и аналогичную продукцию. В Минэкономики уже получили соответствующую инициативу, сообщает издание. Предложение рассматривает экспертная группа.

"Предложение Минсельхоза продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины", – прокомментировала инициативу гендиректор ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская.

Отмечается, что данные Росстата также демонстрируют негативную динамику. За 8 месяцев 2022 года в России снизились объемы производства говядины на 3,3%, до 866 тысячи тонн.

Романовская подчеркнула, что из-за отсутствия импорта мяса на российском рынке может образоваться дефицит.

Ранее аналитики Национального рейтингового агентства предупредили россиян о подорожании куриного мяса во второй половине 2022 года. Эксперты подчеркнули, что цены на курятину поднимутся на 15%.

Однако эксперты уточнили, что с начала 2022 года куриное мясо выросло в цене меньше, чем другие виды. Рост составил около 1,84%.

