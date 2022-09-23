Минсельхоз РФ предложил восполнить нехватку говядины беспошлинным импортом

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Минсельхоз выступил к Минэкономики с предложением продлить беспошлинный импорт говядины в страну в 2023 году в рамках квоты на 200 тысяч тонн. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Отмечается, что предложение Минсельхоза должно сдержать рост цен на мясо и аналогичную продукцию. В Минэкономики уже получили соответствующую инициативу, сообщает издание. Предложение рассматривает экспертная группа.
"Предложение Минсельхоза продлить действие квот связано с тем, что в России в первом полугодии не удалось нарастить производство говядины", – прокомментировала инициативу гендиректор ПХ "Лазаревское" Кристина Романовская.
Отмечается, что данные Росстата также демонстрируют негативную динамику. За 8 месяцев 2022 года в России снизились объемы производства говядины на 3,3%, до 866 тысячи тонн.
Романовская подчеркнула, что из-за отсутствия импорта мяса на российском рынке может образоваться дефицит.
Ранее аналитики Национального рейтингового агентства предупредили россиян о подорожании куриного мяса во второй половине 2022 года. Эксперты подчеркнули, что цены на курятину поднимутся на 15%.
Однако эксперты уточнили, что с начала 2022 года куриное мясо выросло в цене меньше, чем другие виды. Рост составил около 1,84%.
В России сократилось количество говядины на прилавках магазинов
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