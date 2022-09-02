Минсельхоз не принимал решений о запрете ввоза сырья для сладостей из ЕС – ведомство

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Минсельхоз РФ не принимал решения о введении запрета поставок из ЕС сырья для производства кондитерских изделий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались. В целях обеспечения кондитерских предприятий необходимыми ингредиентами для производства Минсельхоз России совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов", – говорится в сообщении.
Так в министерстве отреагировали на сообщение газеты "Коммерсант" о проработке введения в качестве контрсанкций полного запрета импорта растительных жиров для кондитерского производства из стран Евросоюза. Источники издания отмечали, что данный вопрос обсуждался на совещании Минсельхоза в среду, 31 августа.
Отмечалось, что возможный запрет может затронуть поставки маргарина, спредов, заменителей молочного жира, жиров специального назначения, а также эквивалентов масла какао. По данным аналитиков, реализация этой инициативы может вызвать серьезные проблемы у компаний Ferrero и "Объединенные кондитеры", которые производят шоколад и конфеты под торговыми марками "Аленка", "Вдохновение" и "Коровка".
Ранее в Минсельхозе заявили, что Россия полностью обеспечена кондитерской продукцией. В министерстве подчеркнули, что риск дефицита товаров на российском рынке полностью отсутствует. Также в Минсельхозе объяснили, что рост цен на продовольствие происходит во всем мире. Там напомнили, что Россия ввела временный запрет на экспорт сахара для стабильного обеспечения им жителей РФ.
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